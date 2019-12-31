Сергей Семак: Мое главное желание на Новый год – чтобы несчастных детей стало меньше Ранее специалист посетил Африку.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оставил запись в соцсети в преддверии Нового года.

«Для меня Новый год всегда ассоциируется с семейным, детским Праздником.

Пусть этот праздник принесет детям волшебства, а Дед Мороз – много подарков. Но самое главное чувствовать, что их любят. Мое главное желание на Новый год – чтобы несчастных детей стало меньше.

2019 год получился особенным и насыщенным на важные события в моей жизни. Спасибо всем, кто был и остается рядом! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете», – написал специалист в своем Instagram.

Отметим, что Семак воспитывает восьмерых детей. Ранее его жена Анна сообщила, что пара хочет усыновить темнокожего ребенка.