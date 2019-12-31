Источник: ФИФА может изменить трактовку офсайда Об этом сообщает The Times.

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант с изменением трактовки положения «вне игры».

Согласно источнику, по новым правилам офсайд будет зафиксирован в том случае, если атакующий футболист будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты.

Добавим, что в последний раз ФИФА изменяла правила фиксации офсайда в 1990 году. Тогда футболистам атаки разрешили находиться на одной линии с последним защитником, хотя, ранее атакующие игроки должны были находиться перед последним защитником соперника.