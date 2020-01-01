Хосеп Гвардиола – о чемпионской гонке: Нам нужно больше работать, играть лучше и молиться «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 14 очков.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» высказался о борьбе за чемпионство с «Ливерпулем».

«Нам нужно больше работать, играть лучше и молиться, – приводит BBC слова испанца. – Мы всегда можем делать то, что в наших силах. Но есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать.

Мы не можем повлиять на то, что такая фантастическая команда, как «Ливерпуль», делает до настоящего времени. И есть и другие моменты, на которые мы не можем повлиять».

Напомним, после 20 туров «Манчестер Сити» занимает третье место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков, при этом у «красных» остается игра в запасе.

В среду «Манчестер Сити» примет «Эвертон» на «Этихад Стэдиум», а в четверг «Ливерпуль» сыграет дома с «Шеффилд Юнайтед».