«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт желто-синих. Контракт с 33-летним исландцем, рассчитанный до 30 июня 2020 года, расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Сигурдссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Фулхэма» и за два года провел за команду 53 матча, в том числе 13 – в нынешнем сезоне, в котором был капитаном команды. Ранее Сигурдссон выступал в России за «Краснодар» и «Рубин».
«Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надежность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.
Добавим, что на зимний перерыв «Ростов» ушел на третьем месте, набрав 34 очка в 19 матчах.
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