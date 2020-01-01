«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Загрузка...

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт желто-синих. Контракт с 33-летним исландцем, рассчитанный до 30 июня 2020 года, расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»



Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надежность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере.#ФКРостов #МыРостов #Сигурдссонhttps://t.co/RL53MGxKvf pic.twitter.com/Yn76w7qVus — Football Club Rostov (@rostovfc) January 1, 2020

Сигурдссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Фулхэма» и за два года провел за команду 53 матча, в том числе 13 – в нынешнем сезоне, в котором был капитаном команды. Ранее Сигурдссон выступал в России за «Краснодар» и «Рубин».

«Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надежность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что на зимний перерыв «Ростов» ушел на третьем месте, набрав 34 очка в 19 матчах.