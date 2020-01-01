Уциев продлил контракт с «Ахматом» Защитник выступает за команду с 2005 года.

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев продлил контракт с клубом, сообщает «Р-Спорт».

«Перед уходом в отпуск Уциев продлил трудовой договор по 31 мая 2021 года», – заявили в пресс-службе «Ахмата».

31-летний Уциев выступает за клуб из Грозного с 2005 года. За это время он провел за команду 253 матча, в том числе 14 – в нынешнем сезоне. На его счету восемь голов и 19 результативных передач за «Ахмат».

31 декабря на официальном сайте РПЛ появилась информация о том, что капитан «Ахмата» исключен из заявки команды на сезон.

Напомним, на зимний перерыв «Ахмат» ушел на 12-м месте, набрав 19 очков в 19 турах.