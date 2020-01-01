Федчук сменил «Авангард» на «Тамбов» 25-летний форвард забил четыре гола в нынешнем сезоне ФНЛ.

Форвард Артем Федчук стал первым новичком «Тамбова» в зимнее трансферное окно, сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол, – приводит слова Худякова официальный сайт клуба. – Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны.

К тому же он ранее играл в связке с (Георгием) Мелкадзе и (Владимиром) Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию».

Отметим, что 25-летний Федчук является воспитанником «Спартака» и выступал за вторую команду красно-белых вместе с Мелкадзе и Обуховым. С 2017 года он играл за «Авангард» (Курск). В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и одна результативная передача в 17 матчах ФНЛ. Всего он провел в лиге 119 матчей и забил 19 мячей.

Добавим, что на зимний перерыв «Тамбов» ушел на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 матчах.