Федчук сменил «Авангард» на «Тамбов»

Форвард Артем Федчук стал первым новичком «Тамбова» в зимнее трансферное окно, сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
«Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол, – приводит слова Худякова официальный сайт клуба. – Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны.
К тому же он ранее играл в связке с (Георгием) Мелкадзе и (Владимиром) Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию».
Отметим, что 25-летний Федчук является воспитанником «Спартака» и выступал за вторую команду красно-белых вместе с Мелкадзе и Обуховым. С 2017 года он играл за «Авангард» (Курск). В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и одна результативная передача в 17 матчах ФНЛ. Всего он провел в лиге 119 матчей и забил 19 мячей.
Добавим, что на зимний перерыв «Тамбов» ушел на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 матчах.
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Вынос Канады. Такого позора родоначальники хоккея не знали со времен СССР Россияне реабилитировались поле осечки на старте турнира, когда уступили 3:4 чехам. Всю злость подопечные Валерия Брагина выместили на канадцах, разгромив их 6:0. Теннисная баранка! 28.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ Молодежная сборная России начала свой путь за медалями чемпионата мира матчем против хозяев турнира чехов. Получилось не очень, вратарь Лукаш Достал творил чудеса. 26.12.2019 20:15 Хоккей Трофименко Кирилл