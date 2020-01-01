«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти Дубль оформил бразилец Габриэл Жезус.

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 21-го тура премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

Все голы были забиты после перерыва. Сначала бразилец Габриэл Жезус оформил дубль за семь минут, после чего его соотечественник Ришарлисон отыграл один мяч.

Отметим, что один гол «Манчестер Сити» был отменен главным арбитром Андре Марринером после видеопросмотра.

Это поражение стало первым для «Эвертона» после назначения главным тренером итальянца Карло Анчелотти. С 25 очками «ириски» остались на десятом месте.

«Манчестер Сити» набрал 44 очка и отстает на одно очко от занимающего второе место «Лестера».

В следующих матчах в рамках третьего раунда Кубка Англии 4 января «Манчестер Сити» примет «Порт Вейл», а 5 января «Эвертон» сыграет в гостях в дерби с «Ливерпулем».

АПЛ

21-й тур

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1 (0:0)

Голы: Габриэл Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71.