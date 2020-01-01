«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 января 2020 22:24ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

Дубль оформил бразилец Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 21-го тура премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

Все голы были забиты после перерыва. Сначала бразилец Габриэл Жезус оформил дубль за семь минут, после чего его соотечественник Ришарлисон отыграл один мяч.

Отметим, что один гол «Манчестер Сити» был отменен главным арбитром Андре Марринером после видеопросмотра.

Это поражение стало первым для «Эвертона» после назначения главным тренером итальянца Карло Анчелотти. С 25 очками «ириски» остались на десятом месте.

«Манчестер Сити» набрал 44 очка и отстает на одно очко от занимающего второе место «Лестера».

В следующих матчах в рамках третьего раунда Кубка Англии 4 января «Манчестер Сити» примет «Порт Вейл», а 5 января «Эвертон» сыграет в гостях в дерби с «Ливерпулем».

АПЛ
21-й тур

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71.

3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Малкин и Панарин сделали по три передачи и победили. Ови забил, но проиграл Рождественский перерыв в США и Канаде закончился, команды немного отдохнули и с новыми силами ринулись в бой. 29.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP Мэйвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом за десять лет Медведев остался пятым в обновленном рейтинге ATP
Россия в четвертьфинале МЧМ. Германия разгромлена Молодежная сборная России накануне Нового года проводила решающий матч в группе против немцев на МЧМ. 31.12.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл
«Быкам» – опорника, «Спартаку» – форварда, «Зениту» – денег. Трансферные задания клубам на зиму Раздаем ведущим клубам РПЛ трансферные задания на зиму. 26.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:03 Хоккей Игорь Ларионов: Аскаров должен войти в плей-офф первым номером
22:51 Футбол Жозе Моуринью: Я был груб, но я был груб с идиотом
22:37 Футбол Александр Медведев: Семак продолжит работу, если «Зенит» станет чемпионом
22:26 Футбол «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» и покинул зону вылета
22:24 Футбол «Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
22:06 Олимпиада Томас Бах: Мы решительно против растущей политизации спорта
21:47 Хоккей Владислав Третьяк: Главные ошибки «молодежки» – это удаления
21:37 Прыжки с трамплина Линдвик победил на втором этапе «Турне четырех трамплинов»
21:23 Хоккей Россия проиграла США в полуфинале женского молодежного чемпионата мира
21:13 Хоккей Артемий Панарин – об интервью на английском: Тыркаюсь-пыркаюсь, уж не знаю, понимают меня или нет
21:01 Хоккей Яков Тренин – о «Зимней классике»: Это как возвращение в детство, когда гоняешь шайбу на улице
20:52 Хоккей Барри Троц: Варламов был великолепен
20:37 Футбол Федчук сменил «Авангард» на «Тамбов»
20:28 Футбол Уциев продлил контракт с «Ахматом»
20:16 Футбол Мино Райола: Проблема Погба – это «Манчестер Юнайтед»
20:03 Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», но остался на шестом месте в АПЛ
19:55 Футбол «Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков
19:44 Футбол «Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
19:33 Футбол Василий Березуцкий: Табу? «Спартак» – сразу нет
19:26 Футбол Микель Артета: Физические кондиции Озила заметно улучшились, но в одиночку он ничего не сделает
Стреляли и грабили: громкие ЧП в Тюменской области в 2019 году
Стреляли и грабили: громкие ЧП в Тюменской области в 2019 году
Долгожданный снег обещают ростовчанам в ночь на 2 января
На трассе Оренбург — Орск в новогоднюю ночь спасли мужчину
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика