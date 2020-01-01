«Вест Хэм» разгромил «Борнмут» и покинул зону вылета Дубль сделал Нобл.

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«Вест Хэм» нанес крупное поражение «Борнмуту» (4:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Дубль оформил полузащитник Марк Нобл, по голу забили француз Себастьян Аллер и бразилец Фелипе Андерсон.

«Вест Хэм» набрал 22 очка и покинул зону вылета, куда опустился «Борнмут».

В следующих матчах в третьем раунде Кубка Англии 4 января «Борнмут» примет «Лутон», а 5 января «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Джиллингемом».

В еще одном матче аутсайдер чемпионата «Норвич» упустил победу над «Кристал Пэлас» (1:1), причем гол «орлов» был засчитан после видеопросмотра. Безвыигрышная серия «канареек» теперь насчитывает восемь матчей.

АПЛ

21-й тур

«Вест Хэм» – «Борнмут» – 4:0 (3:0)

Голы: Нобл, 17, 35, с пенальти. Аллер, 25. Фелипе Андерсон, 66.

«Норвич» – «Кристал Пэлас» – 1:1 (1:0)

Голы: Кэнтуэлл, 4 – Уикхэм, 85.