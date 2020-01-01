Александр Медведев: Семак продолжит работу, если «Зенит» станет чемпионом «Зенит» ушел на перерыв лидером РПЛ, опережая «Краснодар» на десять очков.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем главного тренера команды Сергея Семака.

«Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать, – приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ» слова Медведева, сказанные в эфире «Радио Зенит». – Это же касается и тренера команды. Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович (Семак) продолжит свою работу».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда впервые за четыре года стала чемпионом России. В нынешнем чемпионате «Зенит» ушел на перерыв лидером турнирной таблицы, опережая занимающий второе место «Краснодар» на десять очков.

Контракт Семака с клубом рассчитан до июня 2020 года.