Александр Медведев: Семак продолжит работу, если «Зенит» станет чемпионом - Советский спорт
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01 января 2020 22:37ФутболЛипкин Антон

Александр Медведев: Семак продолжит работу, если «Зенит» станет чемпионом

«Зенит» ушел на перерыв лидером РПЛ, опережая «Краснодар» на десять очков.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем главного тренера команды Сергея Семака.

«Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать, – приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ» слова Медведева, сказанные в эфире «Радио Зенит». – Это же касается и тренера команды. Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович (Семак) продолжит свою работу».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда впервые за четыре года стала чемпионом России. В нынешнем чемпионате «Зенит» ушел на перерыв лидером турнирной таблицы, опережая занимающий второе место «Краснодар» на десять очков.

Контракт Семака с клубом рассчитан до июня 2020 года.

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