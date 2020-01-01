Жозе Моуринью: Я был груб, но я был груб с идиотом Португалец получил желтую карточку в матче с «Саутгемптоном» за свое поведение в технической зоне.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 21-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) на стадионе «Сент-Мэрис» высказался о том, что получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперника.

«Я был груб, но я был груб с идиотом, – приводит BBC слова португальца. – Я полностью заслужил предупреждение. Я обменялся с парнем плохими словами.

Конечно, на это была причина. Я не раскрою ее вам, но по некоторым причинам у меня возникла такая реакция. Четвертый судья принял решил показать мне желтую карточку, и я принял это».

Отметим, что на 78-й минуте матча в кадр трансляции попал момент, когда Моуринью заглядывает в блокнот тренера «Саутгемптона».

Для «Тоттенхэма» это поражение стало четвертым в последних восьми матчах.