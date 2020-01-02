«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав первую победу при Артете Голы забили Пепе и Папастатопулос.

«Арсенал» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Оба гола «канониры» забили в первом тайме: на восьмой минуте отличился ивуариец Николя Пепе, а на 42-й – грек Сократис Папастатопулос.

Отметим, что «Арсенал» впервые выиграл под руководством нового главного тренера испанца Микеля Артеты. Для команды эта победа стала второй с 6 октября.

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» упустил возможность сократить отставание от «Челси», который замыкает первую четверку. С 31 очком манкунианцы остались пятыми и теперь отстают от «синих» на пять очков.

В следующих матчах в третьем раунде Кубка Англии 4 января «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», а 6 января «Арсенал» примет «Лидс».

АПЛ

21-й тур

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0 (2:0)

Голы: Пепе, 8. Папастатопулос, 42.

«Арсенал»: Лено, Колашинац (Сака, 69), Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Озил, Джака, Торрейра, Пепе (Нелсон, 62), Ляказетт (Гендузи, 82), Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Лингард (Перейра, 58), Марсьяль, Рэшфорд.

Предупреждение: Колашинац, 3. Сака, 82.