Погба пропустит три-четыре недели из-за операции на голеностопе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет играть в ближайшие три-четыре недели, сообщил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.
26-летнему французу предстоит операция на травмированном голеностопе, из-за которого он не играл в октябре и ноябре.
«Мы провели обследование, – приводит BBC слова Сульшера. – Ничего серьезного, но с этим надо что-то делать. Ему посоветовали как можно скорее сделать операцию. Мы так и поступим, поэтому он пропустит три-четыре недели».
Отметим, что в нынешнем сезоне Погба провел только восемь матчей, из них два – в декабре. Он не попал в заявку команды в двух последних играх – в субботу с «Бернли» (2:0) и накануне с «Арсеналом» (0:2).
После 21 тура «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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