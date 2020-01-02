Погба пропустит три-четыре недели из-за операции на голеностопе - Советский спорт
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02 января 2020 09:28ФутболЛипкин Антон

Погба пропустит три-четыре недели из-за операции на голеностопе

Француз провел в нынешнем сезоне восемь матчей.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет играть в ближайшие три-четыре недели, сообщил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

26-летнему французу предстоит операция на травмированном голеностопе, из-за которого он не играл в октябре и ноябре.

«Мы провели обследование, – приводит BBC слова Сульшера. – Ничего серьезного, но с этим надо что-то делать. Ему посоветовали как можно скорее сделать операцию. Мы так и поступим, поэтому он пропустит три-четыре недели».

Отметим, что в нынешнем сезоне Погба провел только восемь матчей, из них два – в декабре. Он не попал в заявку команды в двух последних играх – в субботу с «Бернли» (2:0) и накануне с «Арсеналом» (0:2).

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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