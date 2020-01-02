Давид Луиз: Мы показали зрелую игру, но надо честно признать, что физически команда не готова «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав первую победу при Артете.

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Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Ощущения прекрасные, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт премьер-лиги. – Во втором тайме мы показали зрелую игру. Но нам надо честно признать, что физически мы не готовы. В нашей команде предстоит многое поменять. Невозможно перейти от нулевого уровня до максимального за несколько дней. В будущем нам предстоят большие дела, но мы делать их постепенно».

Напомним, что оба гола «канониры» забили в первом тайме: на восьмой минуте отличился ивуариец Николя Пепе, а на 42-й – грек Сократис Папастатопулос. «Арсенал» одержал первую победу под руководством испанца Микеля Артеты, набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.