Давид Луиз: Мы показали зрелую игру, но надо честно признать, что физически команда не готова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 января 2020 10:04ФутболЛипкин Антон

Давид Луиз: Мы показали зрелую игру, но надо честно признать, что физически команда не готова

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав первую победу при Артете.

Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Ощущения прекрасные, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт премьер-лиги. – Во втором тайме мы показали зрелую игру. Но нам надо честно признать, что физически мы не готовы. В нашей команде предстоит многое поменять. Невозможно перейти от нулевого уровня до максимального за несколько дней. В будущем нам предстоят большие дела, но мы делать их постепенно».

Напомним, что оба гола «канониры» забили в первом тайме: на восьмой минуте отличился ивуариец Николя Пепе, а на 42-й – грек Сократис Папастатопулос. «Арсенал» одержал первую победу под руководством испанца Микеля Артеты, набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацика задержали за незаконный переход границы Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря
Туктамышева забыла тулуп, а в Красноярске скоро «-30». Стартует чемпионат России В четверг начинается чемпионат страны. По его результатам будет определен состав национальной сборной на ЧЕ и ЧМ в начале наступающего года. 25.12.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол
Еще по теме:
Оле-Гуннар Сульшер: С 10-й по 45-ю минуту «Арсенал» был лучше Давид Луиз: Мы показали зрелую игру, но надо честно признать, что физически команда не готова Погба пропустит три-четыре недели из-за операции на голеностопе
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам В третьем своем матче МЧМ-2020, проходящем в Остраве и Тришинице, сборная России уступила команде США 1:3. Первые две шайбы побывали в наших воротах с интервалом в шесть секунд. 29.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
10:14 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: С 10-й по 45-ю минуту «Арсенал» был лучше
10:04 Футбол Давид Луиз: Мы показали зрелую игру, но надо честно признать, что физически команда не готова
09:49 Хоккей Россия сыграет со Швейцарией в ¼ финала молодежного чемпионата мира
09:41 Баскетбол Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн
09:28 Футбол Погба пропустит три-четыре недели из-за операции на голеностопе
00:51 Футбол «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав первую победу при Артете
00:48 Хоккей Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»
00:24 Хоккей Сергей Бобровский – о матче с «Коламбусом»: Эмоции странные, сложно их описать
00:15 Хоккей Малкин оштрафован на пять тысяч долларов за удар клюшкой Пажо
23:59 Футбол Василий Березуцкий: «Спартак» переплатил за Тила раза в два
23:44 Формула-1 Ландо Норрис: Иногда я заходил слишком далеко в плане шуток
23:25 Формула-1 Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео»
23:12 Лыжный спорт Елена Вяльбе – о выступлении Большунова и Устюгова: Даже не знаю, к чему бы можно было придраться
23:03 Хоккей Игорь Ларионов: Аскаров должен войти в плей-офф первым номером
22:51 Футбол Жозе Моуринью: Я был груб, но я был груб с идиотом
22:37 Футбол Александр Медведев: Семак продолжит работу, если «Зенит» станет чемпионом
22:26 Футбол «Вест Хэм» разгромил «Борнмут» и покинул зону вылета
22:24 Футбол «Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
22:06 Олимпиада Томас Бах: Мы решительно против растущей политизации спорта
21:47 Хоккей Владислав Третьяк: Главные ошибки «молодежки» – это удаления
Бунты, митинги и школа: самые громкие новости Нижнего Тагила в 2019 году
Будьте осторожны: в Хабаровском крае перед Новым годом пройдёт сильный снег
Куда пойти с детьми в Ижевске в новогодние каникулы – афиша
В Оренбурге водителя такси винят в массовом ДТП на улице Шевченко
Планы сорваны. Проблемный рейс «Аэрофлота» Владивосток — Москва перенесли на завтра
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика