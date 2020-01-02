Оле-Гуннар Сульшер: С 10-й по 45-ю минуту «Арсенал» был лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:2) в 21-м туре премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
«Это была игра между двумя командами, которые обладают высоким мастерством, – приводит BBC слова норвежца. – «Арсенал» лучше проявил его в первом тайме и благодаря этому одержал победу.
Думаю, мы нормально начали игру, провели две-три контратаки, после чего соперник включился. Возможно, это произошло из-за того, что мы делали слишком много касаний и позволяли им отбирать мяч.
Обидно пропускать два гола. Иногда в футболе все решают мелкие детали, но с десятой по 45-ю минуту они были лучше нас».
Напомним, голы у «Арсенала» в первом тайме забили ивуариец Николя Пепе и грек Сократис Папастатопулос.
«Манчестер Юнайтед» упустил возможность приблизиться к занимающему четвертое место «Челси», который ранее сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Манкунианцы остаются на пятом месте, но теперь отстают от «синих» на пять очков.