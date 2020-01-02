«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча «Канониры» одержали первую победу при Артете.

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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Голы в первом тайме забили ивуариец Николя Пепе (восьмая минута) и грек Сократис Папастатопулос (42-я). Для «канониров» эта победа стала первой после назначения главным тренером испанца Микеля Артеты. При этом «Арсенал» впервые в сезоне обыграл команду из верхней части таблицы премьер-лиги. Теперь у команды 27 очков и десятое место.

«Манчестер Юнайтед» не смог приблизиться к «Челси», который занимает четвертое место и также в среду сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Манкунианцы остались пятыми и отстают от «синих» на пять очков.

Видео голов и других ярких моментов матча