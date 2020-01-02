Микель Артета: Я так рад и горжусь футболистами «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав первую победу при испанце.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков за самоотдачу после матча 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Великолепные ощущения, просто невероятные, – приводит BBC слова испанца. – Я так рад и горжусь футболистами и игрой, которую они показали.

Первый тайм получился намного лучше, чем второй. Все, что мы планировали, сработало очень хорошо. У нас было достаточно шансов, чтобы решить все вопросы намного раньше.

Уровень физического состояния после перерыва упал, но самоотверженность и желание игроков были потрясающими».

Напомним, «Арсенал» забил оба гола в первом тайме: на восьмой минуте счет в матче открыл ивуариец Николя Пепе, а на 42-й минуте отличился грек Сократис Папастатопулос.

«Арсенал» одержал первую победу после назначения Артеты и поднялся на десятое место в турнирной таблице.