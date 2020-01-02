Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае «Бейцзин Гуоань» отказался выкупать бразильца.

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Полузащитник Фернандо вернется в «Спартак» после полугодичной аренды в «Бейцзин Гуоань», сообщает Transfermarkt.ru. Китайский клуб отказался от опции выкупа 27-летнего бразильца за 9,6 миллиона евро, прописанных в соглашении с красно-белыми.

Фернандо перешел в «Бейцзин Гуоань» 30 июля. Концовку прошлого сезона, который в Китае проходит по системе «весна – осень», он провел на правах аренды, а в январе планировалось, что его трансфер будет выкуплен. Однако игра бразильца не убедила руководство пекинского клуба. В семи матчах суперлиги на его счету одна результативная передача.

Теперь Фернандо вернется в «Спартак», с которым у него действует контракт до 2021 года. Он выступал за команду с 2016 года и за три сезона провел 98 матчей, в которых забил 12 голов и сделал десять результативных передач.