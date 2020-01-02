Сократис Папастатопулос – о победе над «Манчестер Юнайтед»: Веселье вернулось Грек забил второй гол в ворота манкунианцев и помог «канонирам» впервые выиграть после назначения Артеты.

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Мы начали все по-новому, – приводит BBC слова 31-летнего грека. – Думаю, мы во многом можем прибавить. Во втором тайме мы не играли так, как в первом, но с каждым матчем мы становимся лучше. Веселье вернулось».

Отметим, что Папастатопулос забил второй гол «канониров» на 42-й минуте. «Арсенал» одержал первую победу после назначения главным тренером команды Микеля Артеты и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

В следующем матче 6 января «Арсенал» примет «Лидс» в третьем раунде Кубка Англии.