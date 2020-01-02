Моуринью предложил переименовать VAR в VR Португалец считает, что важные решения принимают те, кто смотрит повторы.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.

«Мне кажется, на данный момент судьи уже не являются судьями, – сказал португалец. – Думаю, VAR нужно переименовать, потому что считать их видеоассистентами неправильно. Правильно будет называть их VR – видеорефери. Именно они судьи.

Это все странно, потому что арбитры на поле уже не судьи. Они как раз ассистенты рефери. А важные решения принимают те, кто сидит в офисе».

Mourinho thinks VAR should be renamed 🤔 pic.twitter.com/48QhHDW8mI — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2020

Отметим, что в среду после матча 21-го тура с «Саутгемптоном» (0:1) Моуринью высказал недовольство тем, какие эпизоды с возможным назначением пенальти рассматривались с помощью VAR.