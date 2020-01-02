«Рубин» объявил о переходе защитника «Торпедо» Самошникова В 22 матчах ФНЛ на его счету гол и пять результативных передач.

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников перешел в «Рубин», сообщает официальный сайт казанского клуба. Детали контракта с 22-летним игроком не называются.

Самошников выступал за «Торпедо» с июля прошлого года и в 24 матчах за черно-белых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Ранее в его карьере были «Приалит» (Реутов), «Велес», «Арарат» и «Шинник».

Отметим, что большую часть нынешнего сезона Самошников провел на позиции левого полузащитника, хотя также может сыграть на противоположном фланге и слева в обороне.

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В декабре команду возглавил Леонид Слуцкий.