Пауло Дибала: Рикельме был одним из моих кумиров в детстве Аргентинский форвард отметил, что на тренировках старался подражать своему кумиру.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, кого в детстве считал своим кумиром.

– Я часто смотрел футбол, мой отец был фанатом «Бока Хуниорс». При этом один из братьев болел за «Индепендьенте», а другой за «Ривер Плейт». Поэтому каждый пытался взять меня в свою команду. В детстве мне нравился Хуан Рамон Рикельме. Он был одним из моих кумиров. Мне нравилось, как он играл, как двигался, его спокойствие, с которым он делал те или иные вещи. Каждый раз собираясь на тренировку я пытался ему подражать, делать то, что показывал он на поле. Это было невероятно, – цитирует Дибалу Goal.com.

Отметим, что Рикельме выступал за такие клубы как «Бока Хуниорс», «Барселона» и «Вильярреал». В общей сложности он сыграл в 364 встречах, забив 87 голов и 47 ассистов. В 2001 году он признавался лучшим футболистом Южной Америки.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. 26-летний аргентинец принял участие в 204 матчах – на его счету 84 забитых мяча и 29 результативных передач. Он является четырехкратным чемпионом Италии. За национальную сборную он сыграл в 29 играх и отметился двумя голами.