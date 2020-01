Златан Ибрагимович: Ждите меня на «Сан-Сиро», мы снова заставим стадион скакать

Форвард Златан Ибрагимович записал обращение к болельщикам «Милана» перед подписанием контракта с клубом.

«Я помню, как оказался в этом же самом месте много лет назад, – сказал 38-летний швед. – Самое главное, что я здесь и очень этому рад. Всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Некоторое время я провел в других клубах, но я вернулся, и это самое важное. Ждите меня на «Сан-Сиро», мы снова заставим его скакать».

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP