Златан Ибрагимович: Ждите меня на «Сан-Сиро», мы снова заставим стадион скакать Швед прилетел в Милан для подписания контракта с «россонери».

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Форвард Златан Ибрагимович записал обращение к болельщикам «Милана» перед подписанием контракта с клубом.

«Я помню, как оказался в этом же самом месте много лет назад, – сказал 38-летний швед. – Самое главное, что я здесь и очень этому рад. Всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Некоторое время я провел в других клубах, но я вернулся, и это самое важное. Ждите меня на «Сан-Сиро», мы снова заставим его скакать».

Напомним, 27 декабря «россонери» объявили о возвращении Ибрагимовича. В четверг швед прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

После 17 туров серии A «Милан» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Добавим, что предыдущие два года Ибрагимович провел в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси».