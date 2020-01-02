«Лион» отказался продавать Дембеле в «Челси» Сумма сделки могла составить 40 миллионов евро.

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«Лион» не собирается отпускать Муссу Дембеле в лондонский «Челси». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, руководство французской команды, несмотря на предложение в 40 миллионов евро, намерено сохранить своего 23-летнего нападающего, как минимум, до конца сезона.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется другой лондонский клуб – «Арсенал».

Дембеле перешел «Лион» летом 2018 года из «Селтика» за 22 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 19 сыгранных туров.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.