Матич может перейти в «Милан» или «Интер» - Советский спорт
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02 января 2020 17:03ФутболКорегин Владислав

Матич может перейти в «Милан» или «Интер»

Контракт полузащитника с английским клубом истекает летом этого года с возможностью продления на сезон.

31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Calcio Mercato, «Милан» хочет подписать серба в январе, в то время как для «Интера» главной задачей будет являться подписание Артуро Видаля из «Барселоны». В случае неудачи руководство команды попытается перехватить серба.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице». Он является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 444 игры – 25 голов и 29 ассистов.

За сборную Сербии Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.

В этом сезоне сербский игрок провел всего девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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