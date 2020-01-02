Матич может перейти в «Милан» или «Интер» Контракт полузащитника с английским клубом истекает летом этого года с возможностью продления на сезон.

31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Calcio Mercato, «Милан» хочет подписать серба в январе, в то время как для «Интера» главной задачей будет являться подписание Артуро Видаля из «Барселоны». В случае неудачи руководство команды попытается перехватить серба.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице». Он является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 444 игры – 25 голов и 29 ассистов.

За сборную Сербии Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.

В этом сезоне сербский игрок провел всего девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.