Чемберс выбыл на срок до девяти месяцев Защитник получил травму в матче 20-го тура против «Челси» (1:2).

Защитник лондонского «Арсенала» Кэлум Чемберс, скорее всего, пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

Официальный сайт английского клуба сообщает, что 24-летний игрок разорвал переднюю крестообразную связку левого колена в одном из последних матчей команды. Сегодня он успешно перенес операцию и ближайшее время начнет процесс реабилитации. Ориентировочно он выбыл срок от шести до девяти месяцев.

В нынешнем сезоне Чемберс принял участие в 19 матчах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 21 сыгранного тура.