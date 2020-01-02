Ибрагимович выбрал игровой номер в «Милане» Сегодня швед прилетел в Милан для подписания контракта.

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович определился с номером, под которым он будет выступать за итальянскую команду. 38-летний швед выбрал число «21».

Напомним, что 27 декабря «россонери» объявили о возвращении форварда команду. Сегодня швед прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью автоматического продления, если он проведет 50% матчей или более.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

После 17 туров серии A «Милан» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Предыдущие два сезона Ибрагимович провел в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси»