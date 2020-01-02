Семеду может покинуть «Барселону» Руководство клуба желает получить за футболиста 50 миллионов евро.

«Барселона» хочет продать 26-летнего защитника команды Нелсона Семеду. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, спортивный директор каталонской команды Эрик Абидаль недавно обсудили возможную продажу футболиста с его агентом Жорже Мендешом.

Отметим, что перед началом этого сезона фланговый защитник мог перейти в мадридский «Атлетико», как часть сделки по переходу нападающего Антуана Гризманна. Также был интерес со стороны нескольких команд АПЛ.

Семеду перешел в Барселону летом 2017 году из Бенфики за 35,7 миллионов евро. За это время он сыграл в 101 матче, забив один гол и сделав восемь ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов.

В текущем сезоне 26-летний Семеду сделал две результативные передачи в 15 встречах. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков после 18 туров.