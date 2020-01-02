Семеду может покинуть «Барселону»

«Барселона» хочет продать 26-летнего защитника команды Нелсона Семеду. Об этом сообщает издание Sport.es.
По информации источника, спортивный директор каталонской команды Эрик Абидаль недавно обсудили возможную продажу футболиста с его агентом Жорже Мендешом.
Отметим, что перед началом этого сезона фланговый защитник мог перейти в мадридский «Атлетико», как часть сделки по переходу нападающего Антуана Гризманна. Также был интерес со стороны нескольких команд АПЛ.
Семеду перешел в Барселону летом 2017 году из Бенфики за 35,7 миллионов евро. За это время он сыграл в 101 матче, забив один гол и сделав восемь ассистов.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов.
В текущем сезоне 26-летний Семеду сделал две результативные передачи в 15 встречах. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков после 18 туров.
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