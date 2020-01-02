Источник: Кудряшов подпишет контракт с «Антальяспором» на 1,5 года В декабре прошлого года руководство «Сочи» расторгло контракт с 32-летним защитником.

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Бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат Турции.

По информации NTV Spor, «Антальяспор» согласовал контракт с 32-летним игроком на полтора года.

Ранее Кудряшов выступал за «Истанбул Башакшехир» с февраля по июнь 2019 года. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата Турции.

В России он играл за такие команды, как «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Томь», «Химки», «Спартак». В общей сложности он принял участие в 264 матчах – два гола и 11 результативных передач. За сборную России он отыграл 35 встреч и отметился одним забитым голом.

Отметим, что последним клубом Кудряшова стал «Сочи» – в декабре прошлого года контракт с игроком был расторгнут.

В этом сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах, забив один гол. Его стоимость оценивается 1,5 миллиона евро.