Алиссон – лучший бразильский футболист 2019 года, выступающий в Европе Он стал первым вратарем в истории, кому досталась эта награда.

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27-летний голкипер «Ливерпуля» Алиссон стал обладателем награды Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, играющему в европейском чемпионате.

По информации Sambafoot, он получил 35,54% голосов и обошел своего партнера по команде – нападающего Роберто Фирмино (23,48%). Тройку лучших замкнул защитник «ПСЖ» Тиаго Силва (10,46%).

Отметим, что футболисты Ливерпуля становятся обладателями данной награды в третий раз – ранее победителями становились Филиппе Коутиньо (2016) и Роберто Фирмино (2018).

Алиссон перешел в английский клуб летом 2018 года из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. В 2019 году он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.