Макаров не перейдет в «Рубин» В этом сезоне россиянин отметился 11 голами и двумя ассистами в 20 матчах ФНЛ.

21-летний полузащитник «Нефтехимика» Макаров не станет игроком казанского «Рубина». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Агент футболиста Павел Нестеров сообщил о том, что после прохождения медобследования Макаров не смог договориться с клубом об условиях контракта.

Ранее сообщалось, что полузащитник должен был принять участие в зимних сборах казанской команды.

В 20 матчах нынешнего сезона воспитанник «Оренбурга», выступающий на позиции атакующего полузащитника, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что на Макарова претендует ЦСКА.

Напомним, что новым главным тренером «Рубина» стал Леонид Слуцкий, подписавший с клубом пятилетний контракт.

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.