«Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионате - Советский спорт
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03 января 2020 00:49ФутболАбушкин Руслан

«Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионате

Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Мохамед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64-я).

Для ливерпульцев эта победа стала 11-й подряд в чемпионате. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на 13 очков, имея игру в запасе (58 очков). «Шеффилд» идет на восьмой строчке (29 очков).

10 января «Шеффилд» примет дома «Вест Хэм», «Ливерпуль» на следующий день сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».

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