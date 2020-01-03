«Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионате

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0.

Голы забили Мохамед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64-я).

Для ливерпульцев эта победа стала 11-й подряд в чемпионате. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на 13 очков, имея игру в запасе (58 очков). «Шеффилд» идет на восьмой строчке (29 очков).

10 января «Шеффилд» примет дома «Вест Хэм», «Ливерпуль» на следующий день сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».