Клопп - после победы над «Шеффилдом»: Ничто в чемпионате не закончено «Ливерпуль» одержал очередную победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Шеффилдом».

«Конечно, это здорово оставаться непобедимым в течение года. В этом матче не было задачи достигнуть данного показателя, стояла цель победить в конкретной игре. Мы контролировали матч. Ребята сыграли сенсационно. Мы нуждались в серьезной концентрации, и это было очень сложно, но игроки справились хорошо. Ничто в чемпионате не заканчивается. Я очень счастлив и очень горжусь ребятами», - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, вчера «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0.

Для ливерпульцев эта победа стала 11-й подряд в чемпионате. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на 13 очков, имея игру в запасе (58 очков). «Шеффилд» идет на восьмой строчке (29 очков).

10 января «Шеффилд» примет дома «Вест Хэм», «Ливерпуль» на следующий день сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».