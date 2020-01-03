Клопп - после победы над «Шеффилдом»: Ничто в чемпионате не закончено

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Шеффилдом».
«Конечно, это здорово оставаться непобедимым в течение года. В этом матче не было задачи достигнуть данного показателя, стояла цель победить в конкретной игре. Мы контролировали матч. Ребята сыграли сенсационно. Мы нуждались в серьезной концентрации, и это было очень сложно, но игроки справились хорошо. Ничто в чемпионате не заканчивается. Я очень счастлив и очень горжусь ребятами», - цитирует Клоппа BBC.
Напомним, вчера «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0.
Для ливерпульцев эта победа стала 11-й подряд в чемпионате. «Красные» опережают идущий вторым «Лестер» на 13 очков, имея игру в запасе (58 очков). «Шеффилд» идет на восьмой строчке (29 очков).
10 января «Шеффилд» примет дома «Вест Хэм», «Ливерпуль» на следующий день сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».
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