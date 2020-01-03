Златан Ибрагимович: Я все так же голоден, решителен и уверен в себе Нападающий вернулся в чемпионат Италии.

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился эмоциями после возвращения в «Милан».

«Я все так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель - помочь «Милану» улучшить положение. У меня остались только хорошие воспоминания о клубе. Это отличная команда, а играть на «Сан-Сиро» - прекрасное чувство», - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, 27 декабря «россонери» объявили о возвращении форварда в команду.

Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).

После 17 туров серии A «Милан» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Предыдущие два сезона Ибрагимович провел в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси»