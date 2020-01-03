Защитник «Арсенала» Тирни перенес операцию и вернется на поле не раньше марта

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни не поможет команде до марта 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист получил травму плеча в матче 16-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1). Тирни была сделана операция, на полное восстановление после которой потребуется около трех месяцев.
Защитник перешел в «Арсенал» из «Селтика» в августе 2019 года. За лондонский клуб он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи.
После 21 тура «Арсенал» набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 6 января в рамках Кубка страны лондонцы на своем поле примут «Лидс».
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