Михаил Галактионов: Чалову не хватает «инстинкта убийцы» в завершающей стадии Нападающий провел за ЦСКА 113 матчей.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову необходимо работать над реализацией моментов.

«Чалов в каждой игре проделывает определенный объем работы. В каждой игре Федор имеет моменты. Есть вопрос реализации, глупо это отрицать. Ему нужен «инстинкт убийцы» в завершающей стадии. Но мы же говорим о молодом игроке. Мы рассчитываем, что Чалов не только вернется на свой стабильный уровень в плане завершения, но и поднимется на еще более высокий уровень», - приводит слова тренера «РИА-Новости».

В текущем сезоне Чалов забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата России столичный клуб занимает четвертое место. После 19 туров команда набрала 34 очка. 29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».

В послужном списке Чалова два матча в составе национальной сборной России.