СМИ: «Челси» не смог купить Дембеле и вернется к кандидатуре Чалова Спортивный арбитражный суд снял с лондонского клуба запрет на регистрацию новых игроков.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси» в ближайшее время.

Как информирует Evening Standard, лондонцы планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно. Приоритетным вариантом для Фрэнка Лэмпарда был нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, однако клубы не смогли договориться о трансфере. После срыва переговоров с французами «Челси» готов сосредоточить свое внимание на Чалове.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить за россиянина 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалов забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 27 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. После 21 тура команда набрала 36 очков.