Кейну диагностирован разрыв подколенного сухожилия

Как сообщает пресс-служба клуба, медицинский персонал клуба продолжит клиническое наблюдение и лечение полученной травмы.

Напомним, что Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1), который состоялся 1 января.

Добавим, что Кейн в текущем сезоне забил 17 голов в 25 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow