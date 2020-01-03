Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешел в «Младу-Болеслав»

Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства.
Добавим, что в текущем сезоне первенства ФНЛ Григорян сыграл 16 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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