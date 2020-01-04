Аршавин и Быстров провели хоккейную тренировку (видео) Бывшие игроки «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин и Владимир Быстров провели тренировку по хоккею.

Новости СМИ2 «Тренировочный сбор-2020 начался», - подписал Аршавин видео тренировки, опубликованное в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Training camp 2020 started!!!!🥅🏒👍 Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 3 Янв 2020 в 12:41 PST