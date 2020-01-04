«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Холанда в обход агента Руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось заманить норвежского нападающего Эрлинга Холанда в обход его агента Мино Райолы.

Как сообщает Daily Mail, руководство английского клуба попыталось заключить сделку с отцом 19-летнего форварда Альфом Инге Холандом, однако попытка не удалась и норвежец подписал соглашение с дортмундской «Боруссией».

Напомним, что в конце прошлого года норвежский форвард подписал контракт с немецким клубом, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Холанд отыграл 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.