«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Холанда в обход агента

Как сообщает Daily Mail, руководство английского клуба попыталось заключить сделку с отцом 19-летнего форварда Альфом Инге Холандом, однако попытка не удалась и норвежец подписал соглашение с дортмундской «Боруссией».
Напомним, что в конце прошлого года норвежский форвард подписал контракт с немецким клубом, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне Холанд отыграл 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 голевых передач.
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