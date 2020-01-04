«Арсенал» отклонил предложение «Ромы» о покупке Мхитаряна Руководство английского «Арсенала» отклонило предложение итальянской «Ромы» о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна за 10 миллионов евро.

Загрузка...

По информации Forza Roma, руководство английского клуба выразили готовность продолжить переговоры о трансфере 30-летнего армянского футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Мхитарян, выступающий за римский клуб на правах аренды, провел 13 матчей за клуб в серии А и записал на свой счет три забитых мяча.