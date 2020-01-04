«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Лестер» «Ювентус» отклонил предложения о переходе защитника Мериха Демирала, поступившие от «Лестера» и дортмундской «Боруссии».

По информации Sky Sports News, «Ювентус» отклонил предложение на сумму 30 миллионов евро от «Лестера».



Как отмечает издание, чемпионы серии А также отказались от 40 миллионов евро, которые предложила за переход защитника дортмундская «Боруссия».

Добавим, что 21-летний турецкий защитник перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло», подписав контракт сроком до лета 2024 года.

В текущем Демирал провел за «Ювентус» всего 5 официальных матчей.