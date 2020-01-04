Тренер «Челси»: Есть пара позиций, об усилении которых мы думаем Помощник главного тренера «Челси» Джоди Моррис – о трансферах команды в январское трансферное окно.

Загрузка...

- Есть пара позиций, об усилении которых мы думаем, но пока еще не делали конкретных предложений. Все будет зависеть от того, что будет происходить в самом клубе, будут ли куда-то переходить наши игроки.

Мы не можем просто отпустить игроков, если это будет означать, что у нас останутся неприкрытые позиции. Нам нужно также оценивать и значимость конкретных футболистов, но для нас ценен каждый. Никогда не знаешь, кого и когда настигнут травмы или спад в форме, так что, пока они в команде, нам важен каждый, - приводит слова Морриса пресс-служба лондонского клуба.

Ранее Evening Standard сообщал, что лондонцы в зимнее трансферное окно планируют подписать нападающего. Приоритетным вариантом для Фрэнка Лэмпарда был нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, однако клубы не смогли договориться о трансфере. После срыва переговоров с французами «Челси» готов сосредоточить свое внимание на нападающем ЦСКА Федоре Чалове.