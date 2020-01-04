«Интер» стал фаворитом в борьбе за Эриксена

Датская общенациональная ежедневная газета Ekstra Bladet утверждает, что полузащитник «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен в ближайшее время перейдет в миланский «Интер».
По информации издания, миланцы не собираются ждать лета, когда закончится нынешний контракт футболиста сборной Дании с лондонским клубом. «Интер» намерен оформить трансфер в январе и предлагает «Тоттенхэму» 25 миллионов евро.
Эриксен отверг предложения руководства «шпор» начать переговоры о новом контракте и может покинуть клуб 30 июня в качестве свободного агента. Январское трансферное окно – последняя возможность для «Тоттенхэма» заработать на расставании с футболистом.
Датчанин выступает за «шпор» с августа 2013 года. Всего 27-летний Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» 300 матчей, забив 69 голов. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи в АПЛ.
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