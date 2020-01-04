«Валенсия» обыграла «Эйбар» Денис Черышев вышел на замену 89-й минуте.

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Эйбар» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил головой Макси Гомес после навеса Даниэля Васса. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле лишь на 89-й минуте, заменив Франсиса Коклена.

Гости доигрывали вдесятером: в компенсированное время второго тайма за второе предупреждение был удален защитник «Эйбара» Паулу Оливейра.

В данный момент «Валенсия» занимает в чемпионате Испании шестое место, набрав 31 очко в 19 играх. «Эйбар» располагается на 16-й позиции, имея 19 очков.

8 января «Валенсия» в Саудовской Аравии встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании, а следующий матч чемпионата команда проведет 19 января в гостях у «Мальорки».

«Эйбар» в 20-м туре примеры 18 января примет дома мадридский «Атлетико».