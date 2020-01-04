Пентек отказался от перехода в «Кристал Пэлас»

2 января «Милан» официально заключил контракт с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. В этой ситуации итальянскому клубу стал не нужен польский форвард Кшиштоф Пентек, чья игра в нынешнем сезоне вызывала массу нареканий.
Первым, кто обратился к красно-черным по поводу перехода польского нападающего стал лондонский «Кристал Пэлас». Calciomercato утверждает, что предложение клуба АПЛ Пентека не устроило. Свое решение, Кшиштоф мотивирует тем, что хотел бы играть за команду, которая не уступает «Милану» по статусу.
В данный момент «Кристал Пэлас» занимает в чемпионате Англии девятое место, набрав 28 очков в 21 матче.
Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» в январе прошлого года за 38 млн евро. В прошлом чемпионате Италии с учетом выступлений за две команды поляк забил 22 мяча в 37 матчах серии А. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего футболиста лишь четыре гола в 17 встречах итальянского чемпионата.
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