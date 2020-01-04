«Монако» обыграл «Реймс» в Кубке Франции в первом матче под руководством Морено

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» на своем поле обыграл «Реймс» со счетом 2:1. Для монегасков эта игра стала первой после увольнения португальца Леонарду Жардима и назначения бывшего тренера сборной Испании Роберта Морено.
Оба гола в составе «Монако» забил Кейта Бальде. На 61-й минуте он открыл счет, но на 69-й гости отыгрались стараниями Буале Диа. Все шло к дополнительному времени, но на пятой добавленной минуте второго тайма Бальде оформил дубль после розыгрыша углового.
Стоит отметить, что на 84-й минуте вратарь «Монако» Бенжамен Леконт парировал пенальти в исполнении Муссы Думбия.
Российский полузащитник Александр Головин сегодня вышел в стартовом составе и отыграл весь матч от начала до конца.
42-летний Роберт Морено был назначен главным тренером «Монако» 29 декабря. В прошлом году под его руководством сборная Испании завоевала путевку на Евро-2020, однако Морено покинул тренерский штаб «красной фурии» когда к своим обязанностям вернулся его бывший начальник Луис Энрике.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции состоится 7 января, а матчи запланированы на 22 и 23 января.
«Монако» следующую игру проведет 12 января в гостях у «Пари Сен-Жермен» в рамках 20-го тура чемпионата Франции.
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