«Реал» в гостях одержал крупную победу над «Хетафе», прервав серию из трех ничьих

Игра 19-го тура испанской примеры «Хетафе» – «Реал» завершилась со счетом 0:3.
На 34-й минуте автором автогола стал вратарь хозяев Давид Сория, на 53-й Рафаэль Варан забил головой после навеса Тони Крооса и розыгрыша штрафного, а на шестой добавленной минуте второго тайма Лука Модрич в контратаке направил мяч в пустые ворота. В ситуации с третьим голом результативную передачу сделал Федерико Вальверде.
«Реал» вышел в лидеры чемпионата. У команды Зинедина Зидана 40 очков после 19 матчей. «Барселона», у которой 39 очков, свой матч 19-го тура проведет сегодня вечером в гостях у «Эспаньола». Барселонское дерби начнется в 23:00 по московскому времени.
«Хетафе» впервые в сезоне проиграл два матча чемпионата кряду. Команда Хосе Бордаласа пропустила вперед «Валенсию» и опустилась на седьмое место, оставшись с 30 очками.
8 января «Реал» в Саудовской Аравии сыграет с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка Испании. Следующий матч в рамках примеры Королевский клуб проведет 18 января – дома против «Севильи».
«Хетафе» 17 января сыграет в гостях с «Леганесом».
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