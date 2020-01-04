«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии

В 1/32 финала Кубка Англии «Фулхэм» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1, а «Брайтон» дома уступил «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 0:1.
В игре «Фулхэм» – «Астон Вилла» у хозяев отличились Антони Нока и Гарри Артер на 53-й и 74-й минутах, а единственный гол гостей забил Анвар Эль-Гази (на 64-й).
В матче «Брайтон» – «Шеффилд Уэнсдей» единственный гол на 65-й минуте забил вингер гостей Адам Рич.
«Астон Вилла» и «Брайтон» стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии. «Фулхэм» и «Шеффилд Уэнсдей» в данный момент выступают в Чемпионшипе.
В параллельных встречах барьер 1/32 финала успешно преодолели «Саутгемптон», одолевший дома «Хаддерсфилд» со счетом 2:0, и «Норвич, выигравший в гостях у «Престон Норт Энд» с результатом 4:2.
А вот «Уотфорду» после домашней ничьей 3:3 с «Транмиром» придется принять участие в переигровке.
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