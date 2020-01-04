«Лестер» в Кубке Англии победил «Уиган», а «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» Команды Брендана Роджерса и Хосепа Гвардиолы успешно стартовали в престижном турнире.

В 1/32 финала Кубка Англии «Лестер» дома обыграл выступающий в чемпионшипе «Уиган» со счетом 2:0, а «Манчестер Сити» на своем поле победил «Порт Вейл» с результатом 4:1.

В матче «Лестер» – «Уиган» защитник гостей Том Пирс на 19-й минуте забил в свои ворота, а на 40-й отличился полузащитник «лис» Харви Барнс.

В игре «Манчестер Сити» – «Порт Вейл» счет на 20-й минуте открыл украинец Александр Зинченко за что на 35-й представитель четвертого английского дивизиона ответил голом Томаса Поупа. Но далее забивали только «горожане». За три минуты до перерыва отличился Серхио Агуэро, на 58-й минуте –Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й – Филипп Фоден.

«Манчестер Сити» – действующий обладатель Кубка Англии. В прошлогоднем финале команда Хосепа Гвардиолы со счетом 6:0 победила «Уотфорд».

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии состоится 6 января, а матчи будут сыграны с 24 по 27 января.